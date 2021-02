Inter, cessione o prestito da 200 milioni per chiudere la stagione. Suning lavora su due strade

Il futuro dell'Inter è in bilico e il Corriere dello Sport parla di una doppia possibilità. Da un lato, la cessione di quote, con Bc Partners (oltre ad un gruppo di altri fondi che hanno mostrato interesse) unico interlocutore che ha presentato un’offerta per rilevare la maggioranza, giudicata però insufficiente, ma comunque ancora oggetto di contrattazione. Dall’altro, la ricerca di un finanziamento o prestito di circa 200 milioni che consenta di chiudere almeno la stagione, per poi arrivare in ogni caso alla cessione del club.