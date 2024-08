Inter, che fatica col Pisa. Finisce 1-1, pari di Bisseck a tempo scaduto

vedi letture

Stop per l'Inter di Simone Inzaghi contro il Pisa del fratello Pippo. L'amichevole dell'Arena Garibaldi finisce 1-1, con i toscani avanti con Piccinini nel recupero del primo tempo e in vantaggio fino ad una manciata di secondi dal termine dell'incontro. I nerazzurri, scesi in campo col consueto 3-5-2, hanno iniziato con Martinez in porta supportato in difesa da Bisseck, Acerbi e Fontanarosa. A centrocampo Kamate, Zielinski, Barella, Mkhitaryan e Carlos Augusto con Correa-Salcedo coppia offensiva.

Bisseck trova il pari a tempo scaduto

Nella ripresa primi cambi per Simone Inzaghi, che manda in campo i reduci dall'Europeo azzurro ovvero Dimarco, Bastoni, Darmian e Frattesi rispettivamente al posto di Fontanarosa, Acerbi, Kamate e Salcedo. Poco dopo, spazio anche per Calhanoglu e Arnautovic al posto di Zielinski e Correa, nel mezzo il palo colpito da Frattesi. In chiusura di match spazio anche per il 2005 Daniele Quieto al posto di Nicolò Barella. Il risultato cambia nei secondi finali, con la rete del definitivo 1-1 segnata da Yann Bisseck che definisce un pareggio prestigioso per il Pisa.

I prossimi impegni dell'Inter

Dopo l'amichevole odierna i nerazzurri torneranno in campo mercoledì 7 agosto, quando Barella e compagni affronteranno allo U-Power Stadium di Monza l'Al-Ittihad di Karim Benzema prima di chiudere la preparazione estiva in Inghilterra: appuntamento per domenica 11 agosto, a Stamford Bridge, per la prestigiosa amichevole contro il Chelsea di Enzo Maresca. Poi spazio al campionato, col debutto previsto per sabato 17 agosto contro il Genoa.