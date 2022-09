Inter, chi se parte Skriniar? Un ritorno di fiamma e un nuovo nome sul taccuino

vedi letture

Futuro da scrivere per Milan Skriniar. In attesa del nuovo incontro con l'Inter e del nuovo assalto del Paris Saint-Germain, il club nerazzurro si guarda inevitabilmente attorno per l'ipotesi di un addio dello slovacco già a gennaio. Secondo gazzetta.it, due nomi su tutti. In prima, Trevor Chalobah, un ritorno di fiamma: già trattato in estate, col Chelsea non ha trovato spazio finora e anche per questo i Blues potrebbero aprire a un prestito, la soluzione più credibile visto che, anche in caso di incasso da 25-30 milioni, non tutti sarebbero a disposizione di Marotta e Ausilio per rinforzare la squadra. L'altra strada porta a Çağlar Söyüncü, turco classe '96 del Leicester, con cui è in rotta: proprio quest'aspetto, e il contratto in scadenza a fine stagione, complicano la trattativa, perché l'ex Friburgo non potrebbe arrivare in prestito. Ma a cifre molto agevolate magari sì.