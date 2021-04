Inter, chi si rivede! Sensi pronto a tornare protagonista

Nell’Inter che non sembra avere più la minima intenzione di fermarsi, torna a disposizione di Antonio Conte un’arma in più. La prestazione sfoderata da Stefano Sensi contro il Cagliari ha di fatto rilanciato la candidatura del centrocampista tascabile, alla stregua di quel concentrato di imprevedibile qualità che aveva incantato l’universo nerazzurro nell’avvio della passata stagione. L’esperienza felice con la maglia azzurra nel corso dell’ultima sosta ha restituito alla capolista un’alternativa di spessore da utilizzare, posta la titolarità dell’undici su cui i milanesi hanno costruito la fuga scudetto, o a gara in corso o in quelle partite nelle quali la chiave di volta può risiedere nel possesso palla e nel palleggio. Insomma un piacevole ritorno, dopo una stagione travagliata, che potrebbe rivedere Stefano Sensi protagonista nel finale di stagione, all’Europeo ed ancor di più nel futuro ad ampio raggio dell’Inter che verrà.