Inter, cinque con la valigia in mano: Vidal e Gagliardini considerati in vendita

L'Inter ha già deciso di cedere cinque giocatori della prima squadra che non hanno trovato molto spazio in questa stagione. Secondo L'Interista, Andrea Pinamonti verrà sostituito da un vice Lukaku (Dzeko o Giroud?), mentre Arturo Vidal per ora ha rinunciato all'Olympique Marsiglia, ma verrà ceduto anche senza un corrispettivo economico. Matias Vecino non ha mai fatto un problema ma non è entrato nelle scelte di questa stagione, Roberto Gagliardini ha parecchi estimatori in Italia. Infine Ionut Radu: pochissimo minutaggio e probabile cessione se dovesse arrivare una buona offerta.