Inter, Conte: "Hakimi sta migliorando, gli abbiamo chiesto anche di difendere"

vedi letture

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono state buone risposte oggi, siamo partiti nella maniera giusta aggredendo il Crotone. Poi c'è stato questo calcio d'angolo dove ci hanno sorpreso, noi bravi a ribaltarla e poi un'ingenuità il rigore. Bravi i ragazzi a riprendere il filo del discorso, siamo stati bravi a portare a casa un'altra vittoria".

Le condizioni di Lukaku.

"Mi ha detto che ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite, vedremo domani se sarà a rischio per la Sampdoria. Appena ha avvertito il problema lo abbiamo sostituito, non dovrebbe essere niente di grave".

Che corde bisogna toccare con Vidal?

"Ha margini i miglioramento importanti, deve lavorare a testa bassa e pedalare. Qua nessun ha il posto assicurato, lui deve dimostrare di meritare di giocare. Deve fare molto meglio di quelli che sta facendo".

Vidal la combina grossa troppo spesso.

"Deve fare molto meglio di quello che sta facendo, mi riferisco a quello che abbiamo visto fino ad ora. Troppi alti e bassi, come Inter non possiamo permettercelo. Sa che deve tornare ad allenarsi, quando giochi in grandi squadre tante volte l'aspetto dell'allenamento va in secondo piano, e vai di torello e tacco e punta. Gli diamo tempo per adattarsi, al tempo stesso siamo contenti di aver recuperato Sensi. L'anno scorso l'abbiamo avuto solo per sette partite, adesso sta ritrovando la migliore condizione. Gagliardini quando entra è una garanzia, sotto questo punto di vista siamo contenti e cercare di migliorare. Alla fine, la squadra iniziale del secondo tempo, tranne Hakimi, era la stessa cosa".

Hakimi dà velocità in campo.

"Sta migliorando molto in fase difensiva, è arrivato all'Inter pensando solo ad una fase, quella offensiva. Noi gli abbiamo chiesto anche di difendere, l'importanza dei quinti, oggi è un giocatore migliore rispetto a quello di inizio stagione. Oggi offre delle garanzie anche in fase difensiva".