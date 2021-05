Inter, Conte non accetta ridimensionamenti: si rischia il muro contro muro

Resta l’attesa, con la certezza di avere preso una decisione. Sul fronte Inter la situazione è piuttosto chiara, ed andrebbe a prevedere la permanenza di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra. Restano però da esprimersi ed eventualmente da attualizzare le rimostranze rispetto ai cambiamenti in corsa che il progetto ha subito nell’ultimo periodo sul fronte societario, e che potrebbero portare l’allenatore dello scudetto ad optare per la rottura. Insomma, sponda Inter i dubbi non sussistono, mentre sul fronte di Conte le perplessità legate al mercato estivo ed ai sacrifici economici che questo andrà ad imporre, ci sono eccome. Per questo motivo l’unica soluzione percorribile sembra quella di arrivare ad un punto di mediazione, che possa portare nella migliore delle ipotesi ad un passo indietro, nella peggiore al divorzio tra le parti. L’Inter cercherà con un estremo tentativo di far recedere il tecnico dalle sue ormai acclarate perplessità. In caso contrario, sarà necessario transare per l’addio.