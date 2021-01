Inter, Conte: "Vinciamo con continuità e questo fa aumentare fiducia e autostima"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato a InterTV dopo l'ampio successo contro il Crotone nella prima del 2021: "Occorrevano i tre punti e ripartire nel nuovo anno alla stessa maniera di quello precedente. C’è stata la difficoltà iniziale dell’1-0 sotto, siamo poi stati bravi a recuperare. Il rigore si poteva senz’altro evitare, c’era quindi il pericolo di potersi innervosire di fronte a un pareggio maturato così. Siamo stati comunque bravi a continuare a giocare, a creare situazioni e a essere cinici".

Che cosa lasciano in eredità queste 8 vittorie di fila, frutto di grandi prestazioni?

"Sicuramente i 24 punti in classifica, fondamentali. Quando si vince con continuità, come stiamo facendo, l’autostima e la fiducia nei propri mezzi aumentano. Il gruppo conosce la strada che dobbiamo seguire, dobbiamo tapparci le orecchie, essere concentrati e andare avanti".

Ancora una grande vittoria maturata nel secondo tempo, sintomo di grande carattere e di un'ottima condizione fisica.

"Penso sinceramente che meritassimo il vantaggio già dopo 45 minuti. Il pareggio è stato più per demerito nostro alla fine del primo tempo. Nella ripresa non abbiamo rischiato nulla, andando in rete diverse volte. Complimenti al Crotone comunque, una squadra che ha dimostrato di saper giocare a calcio. Faccio i complimenti anche a Stroppa per il lavoro che sta facendo".