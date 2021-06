Inter, continua il pressing per Silvestri. All'Hellas può andare Radu come contropartita

vedi letture

Alex Cordaz non sarà probabilmente l’unico portiere in entrata per l’Inter campione d’Italia in questa estate. Come noto da tempo il club nerazzurro è in pressing anche su Marco Silvestri dell’Hellas Verona. Un’operazione per la quale, scrive L’Arena, gli scaligeri potrebbero ricevere come contropartita tecnica Ionut Radu, portiere rumeno lo scorso anno vice Handanovic nella squadra di Antonio Conte.