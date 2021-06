tmw Hellas Verona, l'Inter alza il pressing per Marco Silvestri: trattativa ben avviata

Inter in pressing per Marco Silvestri, portiere in uscita dall'Hellas Verona. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha alzato il pressing per l'estremo difensore classe '91, che arriverebbe nella nuova Inter di Simone Inzaghi per ricoprire il ruolo di vice Handanovic (con Cordaz come terzo), ma darebbe importanti garanzie anche per giocare titolare visto quando fatto nel Verona di Juric.

Silvestri ha un altro anno di contratto con la società di patron Setti e la sua valutazione oggi è inferiore ai 5 milioni di euro.