Inter, cosa succede nei finali? 10 gol su 19 dall'80' in poi, persi 8 punti e la Supercoppa

Dopo l’80', l’Inter smette di essere quella squadra compatta e determinata vista per gran parte della partita. Per gran parte di tutte le partite. È un dato che non mente: 10 dei 19 gol subiti in stagione sono arrivati negli ultimi minuti di gioco. Nonostante Simone Inzaghi abbia difeso pubblicamente i suoi uomini, è difficile non collegare questa fragilità al fatto che la rosa nerazzurra abbia l’età media più alta del campionato. Certo, l’intensità cala per tutti, ma per l’Inter sembra essere una costante che diventa fatale, soprattutto negli scontri diretti contro squadre di pari o superiore qualità.

I numeri parlano chiaro: nei big match, i nerazzurri hanno pagato a caro prezzo questa debolezza. Nel derby contro il Milan, il gol decisivo di Gabbia è arrivato al 90’. Contro la Juventus a San Siro, la rimonta bianconera è stata completata con il 4-4 di Yildiz all’84’. Anche contro il Napoli, l’Inter ha rischiato grosso nei minuti di recupero, quando Simeone ha fallito un’occasione clamorosa al 93’.

Il bilancio è pesante: i gol subiti oltre l’80' sono costati alla squadra di Inzaghi 7 punti in campionato, 1 in Champions League e la Supercoppa Italiana. Un problema che necessita di una soluzione immediata per non compromettere ulteriormente gli obiettivi stagionali. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.