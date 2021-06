Inter, da Dumfries e Bellerin a Kostic e Alonso: tutti i nomi per rinforzare le corsie alterali

vedi letture

L'Inter è alle prese con il mercato in uscita per sistemare i conti entro il 30 giugno ma come riportato dal Corriere dello Sport Marotta e Ausilio stanno pensando anche alle entrate e dopo l'ingaggio di Calhanoglu, che ha coperto il più che probabile vuoto creato dallo stop di Eriksen, adesso si concentrerà sulle corsie laterali, specie dopo l'addio di Hakimi che andrà al PSG. La lista per la fascia destra, al momento, comprende Zappacosta, Dumfries e Bellerin. Quella mancina, invece, vede sempre in prima fila Marcos Alonso e, a seguire, Emerson Palmieri e Kostic. Attenzione, però, all’atteggiamento del Chelsea, una vola sfumato l’affare Hakimi. Difficile, infatti, che i Blues concedano condizioni di favore.