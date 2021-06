Inter, da Vanheusden a Dimarco e Agoumé: quanti profili che Inzaghi dovrà valutare in ritiro

Tempi di casting in casa Inter. Il ritiro estivo servirà a Simone Inzaghi a valutare alcuni profili giovani per la prossima stagione. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, tre ragazzi di rientro dai rispettivi prestiti potrebbero essere inseriti nella rosa nerazzurra. Federico Dimarco, Lucien Agoumé e Zinho Vanheusden sono i tre sotto la lente di ingrandimento. Il centrale belga potrebbe far parte del novero di giocatori mentre per quanto riguarda l’ex Hellas piacerebbe molto a Torino di Ivan Juric. Infine per l’ex giocatore dello Spezia ci sarebbe l’interessamento del Bayern Monaco. Per Agoumé infatti prima si valuterebbe il rinnovo di contratto dal 2022 al 2024 e poi si vedrà il da farsi.