Inter, dal Cile: domani giornata decisiva per la risoluzione di Sanchez: lo aspetta il Marsiglia

In casa Inter prosegue la delicata trattativa per la risoluzione del contratto di Alexis Sanchez, attaccante da tempo inserito tra gli esuberi della formazione nerazzurra. Come riportato dal quotidiano cileno Al Aire Libre in Cooperativa, domani potrebbe essere una giornata chiave, con l’agente Fernando Felicevich che cercherà di trovare un accordo per la buonuscita dal club nerazzurro. Intanto si fanno sempre più intensi i contatti con il Marsiglia, club in pole per accaparrarsi El Nino Maravilla.