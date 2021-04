Inter, De Paul il primo della lista: Pinamonti e Agoume le possibili contropartite all'Udinese

Rodrigo De Paul resta il primo nome sul taccuino dell'Inter per rinforzare il centrocampo. Come scrive Tuttosport in edicola questa mattina, se non ci fossero stati i limiti di spesa imposto da Suning, l'argentino sarebbe potuto arrivare all'Inter già a gennaio. Sul giocatore anche PSG e Real Madrid. Il prezzo è di circa 40 milioni, l'Inter potrebbe offrire come contropartite Pinamonti e Agoume.