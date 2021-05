Inter, De Vrij: "Una liberazione vincere lo Scudetto. Olanda? Conta essere un gruppo affiatato"

Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij ha parlato ai taccuini di nu.nl della conquista dello scudetto con la maglia nerazzurra: "Finalmente ho vinto un titolo. Non è stato un sollievo, ma una liberazione. Mi ha fatto bene, anche se non mi sento molto diverso ora con un campionato vinto in tasca. A causa della mia esperienza, il mio ruolo in nazionale è leggermente diverso, ma non mi comporterò diversamente. Penso che sia più importante essere un gruppo affiatato".