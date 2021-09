Inter, De Vrij: "Volevamo vincere e non ci siamo riusciti. Non siamo contenti"

Il difensore dell'Inter, Stefan de Vrij, ha parlato a Sportmediaset dopo il pareggio per 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk ed ha analizzato così la gara: "Volevamo vincere e non ci siamo riusciti dunque non possiamo essere contenti del risultato. Credo che sia comunque il punteggio più giusto, ma non ci lascia contenti".