Inter, Dimarco: "Il Cagliari deve raccogliere punti, ma anche noi"

Federico Dimarco ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima della gara che vedrà i nerazzurri in campo a Cagliari: "Oggi sarà una partita difficile, come lo sono state quelle precedenti. Sappiamo che il Cagliari deve raccogliere punti, ma dobbiamo farlo anche noi. Sarà bella da giocare e dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti".

Nicola cercherà di spingere sugli esterni, come pensate di contrastare questo sistema?

"Ne abbiamo parlato in settimana col mister, cercheremo di mettere in pratica in campo questa sera".

L'Inter segna più gol nella seconda mezz'ora di gara, come mai?

"Questo non lo sapevo, però l'approccio stasera sarà importante, perché il Cagliari gioca in casa: in questo stadio hanno un tifo che spinge parecchio e dovremo cercare di spingere anche noi".

