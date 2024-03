Inter, Dimarco: "Volevamo vincere dopo Madrid. Record di punti? Non ci pensiamo"

vedi letture

Federico Dimarco, laterale dell'Inter, ha parlato a Sky dopo il pari interno col Napoli: "Penso che abbiamo fatto sin dall'inizio una partita di concentrazione, di voglia, di carattere. Ci voleva dopo Madrid, poi negli ultimi 15 minuti può capitare, essendo venuti dai 120 con l'Atletico. Peccato, volevamo la vittoria, ma nessuno è imbattibile e ci portiamo a casa questo pareggio che non ferma il lavoro che stiamo facendo da inizio anno".

Sei un punto di riferimento: questo vantaggio in classifica porta a pensare che ci possa essere la giusta reazione per andare a prendersi lo scudetto della seconda stella?

"CI crediamo tanto, abbiamo parlato tra di noi in questi giorni: fa male uscire in Champions ai rigori ma sapevamo di dover ripartire. Non è andata bene stasera, ma dopo la sosta bisogna ripartire più forti: siamo l'Inter, dobbiamo giocare da Inter".

Adesso come si affrontano le partite che mancano? Il Napoli l'anno scorso alla fine ha mollato….

"Non bisogna mollare di un centimetro, bisogna pensare partita dopo partita: da qui fino a fine campionato sono tutte finali, a partire dall'Empoli dopo la sosta".

Si parla spesso di record di punti: ne parlate nello spogliatoio?

"Sinceramente non ci pensiamo, pensiamo gara per gara: non conta fare il record di punti, conta chiudere la pratica il prima possibile".

Ora c'è la Nazionale: ti piacerebba un'Italia sul modello Inter?

"Se parliamo di modulo non mi cambia niente, ovvio che nel 3-5-2 mi trovo più a mio agio, è quello che usiamo tutto l'anno con l'Inter, ma in Nazionale l'obiettivo è onorare la maglia, dare il massimo senza pensare al modulo".