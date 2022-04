Inter, Dybala solo se parte Lautaro: il Toro è obiettivo primario dell'Atletico Madrid

Lautaro Martinez è un obiettivo primario per l'Atletico Madrid secondo Tuttosport e il big che più di tutti gli altri potrebbe andar via in estate. L'Inter si siederà a trattare perché l'incastro in estate c'è già: Paulo Dybala si vestirebbe di nerazzurro per rimpiazzare il Toro. Giuseppe Marotta è in contatto con l'agente Antun e gli ha chiesto di informarlo su ogni movimento attorno al giocatore. Nessuna delle parti ha fretta: si vedrà nelle prossime settimane.