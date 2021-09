Inter, ecco Dumfries: Inzaghi è pronto a lanciarlo dal 1' con Sampdoria e Real Madrid

Dopo due giornate a mezzo servizio, con appena 6' in campo contro il Genoa, ora Denzel Dumfries è pronto a raccogliere l'eredità di Achraf Hakimi e a prendersi l'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi potrebbe schierarlo dall'inizio contro la Sampdoria, avendo constatato una buona condizione fisica nelle partite con la nazionale, dov'è tornato a giocare titolare. L'ex PSV sarà l'arma in più in campionato e anche col Real Madrid in Champions League.