Inter, ecco la terza maglia: completo in giallo, Skriniar testimonial dell'annuncio

Dopo dieci giornate di campionato, ecco finalmente la terza maglia dell'Inter. Il club milanese ha annunciato pochi istanti fa via social il proprio third kit, praticamente tutto in giallo con inseriti nerazzurri. Da segnalare, tra i volti dell'annuncio, quello di Milan Skriniar, testimonial insieme a Dimarco e Calhanoglu.