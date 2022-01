Inter favorita? Inzaghi: "In finale queste cose non contano, la Juve viene da un 4-3 straordinario"

Simone Inzaghi rifugge l’etichetta di favorita per la sua Inter in occasione della Supercoppa di domani contro la Juve: “È una finale, io ho avuto la fortuna di giocarne qualcuna sia da giocatore che da allenatore. Favoriti o non favoriti non ce ne sono. Affrontiamo una squadra in salute, che viene da una vittoria straordinaria. La Juve è abituata ad affrontare finali, ha giocatori di grande esperienza, però noi siamo in un ottimo momento e ce la giocheremo con le nostre armi sapendo che è una finale, in cui saranno fondamentali episodi e motivazioni”.

Tutte le parole di Simone Inzaghi.