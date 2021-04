Inter forza 10. Successo per 2-1 su un ottimo Sassuolo e altro sprint verso lo Scudetto

L'Inter, non senza difficoltà, si sbarazza anche del Sassuolo (decima vittoria consecutiva) e lancia un ulteriore sprint nella corsa alla Scudetto. Col 2-1 sui neroverdi, infatti, sono saliti ad 11 i punti di vantaggio sul Milan secondo. Di Lukaku e Lautaro i gol nerazzurri, di Traore quello del definitivo 2-1.

IL SASSUOLO TIENE IL PALLONE, L'INTER SEGNA - Primo tempo divertente e giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Il Sassuolo tiene il possesso palla e costruisce ragnatele di passaggi infinite, l'Inter difende con compattezza e prova a far male in ripartenza. Un'idea che funziona, visto che al 10' i nerazzurri sono già in vantaggio: grande sventagliata di Lautaro per Young che addomestica il pallone e butta dentro per Romelu Lukaku che di testa segna l'1-0. Il canovaccio della gara non cambia, con la squadra di Conte che è pericolosa con le ripartenze e il Sassuolo che alza il baricentro e prova a far diventare più concreto un possesso palla sterile fino a quel momento. Ma il risultato, dopo i primi 45', non cambia.

IL SASSUOLO SPINGE, L'INTER FA 2-0 - Nei primi 20 minuti della ripresa il Sassuolo tiene in mano il pallino del gioco e mette pressione all'Inter. Che per larghi tratti della gara non riesce ad uscire dalla propria metà campo. Ci provano Djuricic e Obiang, ma Handanovic è sempre attento. E così al 67' l'Inter trova il raddoppio: contatto in area De Vrij-Raspadori su cui Irrati non interviene. Il pallone riparte veloce e arriva al lanciato Lukaku che alza la testa e va profondo da Lautaro Martinez che col mancino ad incrociare segna il 2-0.

IL SASSUOLO LA RIAPRE CON TRAORE - Il Sassuolo nonostante il doppio svantaggio non molla il colpo e prova comunque a mettere in difficoltà l'Inter. E nonostante la stanchezza all'85' arriva il 2-1 che regala un finale acceso al match: mischia furibonda al limite dell'area nerazzurra, scontro Djuricic-Young e pallone che finisce sui piedi di Hamed Traore. L'ex Empoli, di controbalzo, trova una splendida parabola che non lascia scampo ad Handanovic. E' però l'ultimo squillo della partita, con l'Inter che nonostante il pressing finale neroverde e diverse emozioni porta a casa una fondamentale vittoria in ottica Scudetto.