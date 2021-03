Inter-Genoa, la moviola: bene Chiffi sull'1-0 di Lukaku. VAR decisivo sul gol di Sanchez

Partita non particolarmente complessa Inter-Genoa per l'arbitro Chiffi. Pochi gli episodi dubbi, specialmente nelle aree di rigore, da risolvere: bene la valutazione sul gol di Lukaku, con il belga che a inizio azione non commette fallo su Radovanovic. Risolta positivamente anche l'azione del terzo gol, quello di Sanchez: l'assistente Del Giovane inizialmente annulla per presunto fuorigioco di Lukaku su cross di Perisic, ma il VAR rivede la decisione e convalida la rete del Nino Maravilla.