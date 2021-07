Inter, giovani in uscita: Esposito e Males al Basilea. Per Vanheusden c'è lo Spezia

Inter molto attiva sul fronte uscite, in particolare per i suoi giovani. Due operazioni in ponte con il Basilea. La prima, stando a Tuttosport riguarda la cessione in prestito di Sebastiano Esposito, mentre la seconda è quella a titolo definitivo di Darian Males, già in prestito al club elvetico nella passata stagione.

Verso il prestito, infine, anche Zinho Vanheusden. Per il centrale riacquistato per 16 milioni di euro dallo Standard Liegi è emerso l'interesse dello Spezia.