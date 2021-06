Inter, Hakimi ad un passo dal PSG. Tre nomi per sostituirlo, Lazzari il preferito di Inzaghi

vedi letture

La svolta è arrivata, per la fumata bianca ci vorrà ancora qualche giorno ma Achraf Hakimi è ormai un nuovo giocatore del PSG. Il passo decisivo è stata la decisione del Chelsea di chiamarsi fuori dalla corsa all'esterno marocchino, che di fatto ha spianato la strada al club parigino. ra manca l’ultimo passo, quello più importante: Inter e Psg lavoreranno nel weekend per limare gli ultimi dettagli dell’operazione, sistemare la parte relativa ai bonus e poi mettere le firme sul trasferimento. All’Inter andranno 65 milioni cash, ossigeno per le casse del club in questo momento delicato.

Alternative sulla fascia - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tesso massimo per sostituire Hakimi è fissato a 15 milioni e ad oggi sono tre in nomi in corsa. Lazzari della Lazio, Bellerin dell’Arsenal e Zappacosta del Chelsea. L'esterno biancoceleste è il preferito di Inzaghi, ma non sarà facile andare a trattare con Lotito.