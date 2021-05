Inter, Hakimi piace al Bayern Monaco: bavaresi pronti ad approfittare delle difficoltà nerazzurre

Achraf Hakimi, dopo l'ottima stagione disputata con i nerazzurri, ha attirato su di sé le attenzioni dei migliori club europei. Su tutti ci sarebbe il Bayern Monaco. Secondo il Mundo Deportivo, i bavaresi avrebbero inserito da mesi il marocchino nella lista dei desideri per il mercato estivo. Per il quotidiano catalano, l’Inter non ha ancora corrisposto al Real Madrid l’intera cifra del cartellino e, con un’eventuale cessione, potrebbe risolvere la questione con le merengues. L'intenzione del Bayern è, dunque, quella di sfruttare a proprio vantaggio la situazione economico-finanziaria della Beneamata. Achraf, inoltre, conosce bene il campionato tedesco e non disdegnerebbe un ritorno in Germania, sebbene l'Inter al momento non abbia nessuna intenzione di privarsi del calciatore.