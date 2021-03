Inter, i numeri della fuga di Conte: obiettivo scudetto

Sono i numeri i principali alleati di Antonio Conte nella marcia da scudetto che sta cercando di predisporre per la sua Inter. Dopo un inizio di stagione controverso, nell’ultima porzione di campionato la squadra nerazzurra ha messo in fila un ruolino di marcia da record, che è valso il sorpasso a chi stava davanti e soprattutto un concreto tentativo di fuga. Merito di una difesa blindata, che con sole 26 reti subite la rendono la seconda migliore del campionato, ma che nel frammento di campionato di cui sopra si è vista violare in sole 2 circostante.

Una leadership che va divisa con il reparto avanzato, che non teme rivali dall’alto dei suoi 65 gol realizzati. Gli stessi dell’Atalanta pur avendo disputato una partita in meno dei bergamaschi. A certificare l’inizio d’anno da record anche la statistica dei clean sheet: ben 7 in nove partite disputate. Insomma un carro armato che ha intenzione di proseguire la sua opera di demolizione avversati fino al tricolore.