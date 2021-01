Inter, i tifosi nerazzurri a gran voce chiedono a Zhang di restare. E lui mostra i muscoli

Momento particolare per Steven Zhang, con la sua Inter al centro di diverse voci relativa a una possibile cessione societaria. Il numero uno nerazzurro ha esultato sui propri social dopo la vittoria di oggi contro la Juventus ed è stato al centro di uno scambio interessante con alcuni tifosi: "Persone meravigliose con un grande spirito. Continuiamo a lottare con tutto il nostro cuore. Forza Inter, sempre", le parole del numero uno nerazzurro al quale alcuni tifosi hanno risposto: "Resta con noi". E Zhang Jr. ha risposto con un'immagine che può valere più di mille parole, ovvero con l'emoticon dei muscoli. Non una conferma diretta di una sua permanenza, ma sicuramente l'indizio che il dirigente cinese farà tutto ciò che è in suo potere per farlo.