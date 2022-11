Inter, il cambio agente di Thuram agevola la trattativa. Buoni rapporti con l'agenzia Sport Cover

vedi letture

L'Inter non molla la pista Marcus Thuram e prova a stringere i tempi per provare a portare l'attaccante in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il cambio agente del giocatore potrebbe portare un vantaggio al club di viale della Liberazione, con il calciatore passato da qualche mese all’agenzia Sport Cover, che rappresenta già molti calciatori francesi (da Ben Yedder a Kondogbia e Mendy). I rapporti dell'Inter con i nuovi procuratori sono buoni e nei prossimi giorni potrebbe esserci un sondaggio.