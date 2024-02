Inter, il fatturato sorride: nella semestrale di dicembre 2023 c'è un +31,4 milioni rispetto al 2022

vedi letture

I conti dell'Inter migliorano, almeno nel fatturato. I nerazzurri hanno oggi diramato un comunicato stampa con i risultati finanziari del primo semestre di questa stagione sportiva, con un significativo aumento di ricavi. Sono quattordici i milioni in più per quanto riguarda le sponsorizzazioni, +60% rispetto all'anno scorso. I principali veicoli per questo miglioramento sono: la nuova sponsorizzazione per quanto riguarda la divisa, stipulata con Paramount+ dopo la rottura contrattuale con Digitalbits - a causa dei mancati pagamenti - nell'anno fiscale precedente. Poi lo sponsor di manica, con Ebay che ha preso il posto di Q3. Poi un rinnovo dello sponsor tecnico con Nike, migliorato del 70% rispetto all'anno precedente. Infine i vari contratti firmati con LeoVegas, Enel, Mastecard, Banca BPER, SWM e Qatar Airways.

Ovviamente anche il secondo posto in Champions League dell'anno scorso fa da volano per questa stagione, perché gli incassi dalla UEFA sono cresciuti di 13,6 milioni, oltre il 30% in più rispetto all'anno scorso. Questo deriva sia dalla concessione finale dei premi della Champions 2022-23, influenzati positivamente dal raggiungimento della finale. Poi il miglioramento del ranking UEFA che ha portato un diverso indotto e, di base, premi più alti. Questi 13,6 milioni sarebbero stati 17,6, ma vengono penalizzati di 4 milioni per il Settlement Agreement firmati da agosto 2022.

Infine ci sono anche 3 milioni di euro che derivano da maggiori ricavi della Serie A grazie ai diritti televisivi. Insomma, il totale arriva a 31,4 milioni di euro di miglioramento rispetto a dicembre 2022.