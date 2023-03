Inter, il nuovo obiettivo per l'attacco è Orsolini: l'attaccante non ha ancora rinnovato col Bologna

Riccardo Orsolini è il nuovo obiettivo per l'attacco dell'Inter. Il giocatore non ha ancora affrontato il tema del rinnovo di contratto con il Bologna e l'inserimento nerazzurro potrebbe allontanare ancora di più questa ipotesi. In passato gli emiliani hanno rifiutato 12 milioni di euro proposti da alcuni club in Italia e in Spagna, ma un affondo dell'Inter cambierebbe le cose con Orsolini attratto dall'idea di poter fare un deciso passo in avanti nella propria carriera dopo 5 anni in rossoblu. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.