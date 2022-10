Inter, il parallelo: Inzaghi senza Brozovic non ha mai vinto. Conte non ha mai perso

vedi letture

Senza Marcelo Brozović, l'Inter di Simone Inzaghi non vince. Premesso che non si possono ridurre all'assenza del croato i motivi per i quali è arrivata la quarta sconfitta stagionale, il ko con la Roma conferma questo dato. Nelle quattro assenze, più o meno forzate, fatte registrare in gare di Serie A dal centrocampista con Inzaghi, sono arrivati due pareggi e due sconfitte. Da segnalare, per dovere di cronaca, il successo in Coppa Italia l'anno scorso con l'Empoli.

Conte invece vinceva sempre. Curioso che il dato si inverta in maniera pressoché perfetta con il predecessore del piacentino. Sotto Antonio Conte, l'Inter ha disputato undici partite nel massimo campionato italiano senza Brozovic, per necessità o per scelta: cinque vittorie nel 2020/2021, quattro vittorie e due pareggi nel 2019/2020.