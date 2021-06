Inter, il piano di Zhang: Hakimi via entro 10 giorni. Poi si lavora per abbassare i costi

L’Inter lavora per contenere i costi. Il piano di Zhang, così lo definisce La Gazzetta dello Sport, parte da una cessione eccellente. Quella di Achraf Hakimi, con ottime probabilità al Paris Saint-Germain: secondo la rosea, sarà ufficiale entro una decina di giorni al massimo e porterà in cassa una cifra il più possibile vicina ai 70 milioni di euro. Incassati questi soldi, ecco la parte due: abbassare il costo del lavoro. Su questo fronte, l’Inter lavora alla cessione di Vidal (che guadagna 6,5 milioni annui e per ora vuole restare), ma anche a quella di Nainggolan (che il Cagliari però vorrebbe gratis). Non sarà rinnovato il contratto di Kolarov, in uscita c’è anche Ivan Perisic mentre Alexis Sanchez dovrebbe arrivare all’accordo per la spalmatura del contratto. Ai saluti, infine, anche Joao Mario.