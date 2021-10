Inter, il recupero di Calhanoglu procede senza intoppi: contro la Juventus ci sarà

vedi letture

Il recupero di Hakan Calhanoglu prosegue nel migliore dei modi, spiega Tuttosport. Assente nella gara contro lo Sheriff di ieri sera per via dei postumi del colpo alla caviglia accusato in Nazionale lo scorso 11 ottobre, nella giornata di martedì Simone Inzaghi ha parlato col turco e ha deciso di non correre rischi, lasciando appunto fuori contro i moldavi. Per il giocatore tuttavia l'Inter non ha previsto esami strumentali e proprio per questo se non dovessero esserci intoppi l'ex Milan sarebbe pronto a riprendersi la maglia da titolare contro la Juventus.