Inter, Inzaghi: "Dimostrato grandissimo cuore, ma la gara andava chiusa prima"

Intervistato da Inter TV, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha analizzato così il match vinto in casa del Lecce: “Quest’anno abbiamo lavorato un pochetto meno, perché abbiamo iniziato una settimana prima. Questa settimana abbiamo abbassato i carichi per partire forte. Per quanto riguarda la partita di stasera una squadra con un grandissimo cuore, ma non dovevamo ridurci a vincere al 94′. Però i ragazzi mi hanno dimostrato per l’ennesima volta un cuore immenso. Abbiamo disputato una buona prima mezzora, poi la squadra si è un po’ disunita dopo il fallo su Lautaro. Abbiamo concesso l’1-1 al Lecce e al pubblico di tornare in gara. Abbiamo avuto delle difficoltà che analizzeremo assieme ai ragazzi. Su cosa lavoreremo in vista dello Spezia? Lavoreremo sulle cose che stasera potevamo fare meglio, come solitamente facciamo nei post partita. Siamo a un mese abbondante dall’inizio della preparazione, dobbiamo e possiamo migliorare. L’importante è avere questa voglia di migliorarsi che hanno i miei ragazzi”.