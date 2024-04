Live TMW Inter, Inzaghi: "Gol del 2-2 viziato. Sbagliamo noi, possono sbagliare anche gli arbitri"

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, commenta in conferenza stampa la gara pareggiata contro il Cagliari.

23.29 - Inizia la conferenza stampa.

Meglio dover vincere nel derby per riaccendere le motivazioni?

"Secondo me le motivazioni non sono da riaccendere, ce le abbiamo da luglio. Siamo dispiaciuti per una vittoria mancata, due volte in vantaggio volevamo portare a casa la partita, una squadra che nel girone di ritorno ha fatto undici vittorie e due pareggi. Ho poco da dire ai ragazzi, volevamo la vittoria ma sappiamo che lunedì è la prima grande occasione, siamo vicini a un traguardo che vogliamo tutti raggiungere".

C'è un po' di delusione per il record di punti, sfumato?

"Noi stiamo pensando a un obiettivo, che avevamo in testa noi dal 13 luglio. Volevamo arrivare lì e sappiamo che ci siamo vicini, al di là dei record il nostro obiettivo è vicino e ci siamo vicini. Non dobbiamo abbassare la guardia".

Ha rivisto il 2-2?

"L'ho detto prima, corrono tanto in mezzo al campo gli arbitri. Possiamo sbagliare noi come loro. Rivedendolo ci poteva essere una revisione, però è successo ed è andata. Io ho analizzato il primo gol che non dovevamo prendere, il secondo no perché chiaramente è stato viziato. Però andiamo avanti".

Come si prepara una partita tanto importante quanto il derby di lunedì?

"Si prepara che da mercoledì analizzeremo cosa non è andato bene stasera. Il Cagliari fa allungare tutte le squadre avversarie, dovevamo cercare di tenere le distanze nonostante questi attaccanti che attaccavano tanto la profondità. Ci prepareremo nel migliore dei modi per lunedì, sapendo che affronteremo una squadra che sta bene e che cercherà di fare del suo meglio davanti ai suoi tifosi".

23.33 - Conclusa la conferenza stampa.