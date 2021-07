Inter, Inzaghi spinge per Nandez: lo vuole in pochi giorni, c'è già l'accordo sulla formula

vedi letture

L'Inter vuole Nahitan Nandez, Nahitan Nandez vuole l'Inter. E Simone Inzaghi adesso sta spingendo affinché il club nerazzurro trovi un accordo definitivo con il Cagliari. Per quanto riguarda la formula, prestito con diritto di riscatto, è tutto a posto. Resta da raggiungere l'intesa sulla cifra dell'onerosità del prestito. L'allenatore ha chiesto alla società di portarlo ad Appiano in pochi giorni, in modo da inserirlo negli schemi e averlo pronto per l'inizio del campionato. Nell'operazione - scrive La Gazzetta dello Sport - potrebbero rientrare anche Agoumé e Pinamonti, al fine di abbassare il costo del riscatto: Giulini, invece, vuole 30 milioni.