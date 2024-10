Inter, Inzaghi: "Vinto su un campo difficile. Infortuni? Speriamo che non siano problemi importanti"

Tre punti per scavalcare la Juventus e mettersi in scia del Napoli. Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV per commentare la vittoria ottenuta all'Olimpico contro la Roma: "Difficoltà con le sostituzioni e gli infortuni? È stata una partita difficile, combattuta. Abbiamo vinto su un campo difficile, abbiamo avuto difficoltà con gli infortuni, ma i ragazzi hanno fatto molto bene. Hanno fatto tutti una grande gara, quella che ci voleva perché senza a Roma non si vince".

Sono tre punti importanti.

"Siamo all'inizio ma vogliamo continuare così".

Come stanno gli infortunati?

"Speriamo che gli infortuni (di Calhanoglu e Acerbi) non siano problemi importanti e non penso lo siano. Poi abbiamo Zielinski e Asllani a casa, Buchanan che tornerà. Dobbiamo cercare di recuperarli tutti perché avrò bisogno di tutti".