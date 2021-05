Inter, l'agente di Hakimi: "Paris Saint-Germain? Non stiamo parlando con nessuno"

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, è intervenuto ai taccuini di Calciomercato.it per analizzare la situazione del suo assistito e l'interessamento da parte del Paris Saint-Germain: "Per ora non c’è niente, siamo sereni. Hakimi, in questo momento, è con la nazionale marocchina ed io, ci tengo a precisarlo, non sto parlando con nessuna squadra. Il mio assistito ha quattro anni di contratto con l’Inter, si tratta di un contratto molto lungo".