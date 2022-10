Inter, l'ex Sneijder: "Io e Calhanoglu simili. Asllani grande colpo nerazzurro per il futuro"

vedi letture

L'ex centrocampista dell'Inter, Wesley Sneijder, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra i nerazzurri e il Barcellona: "Se mi rivedo in Calhanoglu? Non mi piace fare il paragone tra giocatori di epoche diverse. Certo, io e lui giochiamo in posizioni più o meno simili e ci piace fare le stesse cose: dare la palla giusta per l’attaccante, calciare in porta, tirare le punizioni. Per me ha molta qualità, ma tutto il centrocampo nerazzurro, da Barella a Mkhitaryan, ne ha. Io l'idolo di Asllani? Non lo sapevo, che piacere! Lo seguo con attenzione, è un talentino: penso che l'Inter abbia fatto un colpo per il futuro".