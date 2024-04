Inter, la festa tricolore durerà... un mese. Bus scoperti, feste e cene istituzionali: il programma

Le celebrazioni in casa Inter sono soltanto all’inizio ed è già partito il conto alla rovescia in vista della lunga giornata di domenica, che comincerà alle 12.30 con la sfida di San Siro contro il Torino. I campioni d'Italia - ricorda il Corriere dello Sport - sfileranno a partire dalle 16 per le vie di Milano a bordo di due bus scoperti. In totale copriranno otto chilometri a passo d’uomo, per una durata indicativa di quasi cinque ore, e lungo la strada riceveranno l'abbraccio da parte dei tifosi dallo stadio fino a Piazza Duomo.

Il programma della serata

L’arrivo nel cuore della città è previsto poco dopo le 21 e a seguire tutti i calciatori si recheranno presso Terrazza 21 davanti al popolo nerazzurro in visibilio. Di fatto sarà una festosa prosecuzione di quanto già visto nella notte tra lunedì e martedì dopo la vittoria nel derby. Stavolta le celebrazioni saranno prive di limitazioni rispetto a quanto accaduto nel maggio 2021, quando sussistevano ancora preoccupazioni a livello di assembramenti legate alla pandemia.

Coppa e cena istituzionale

Sempre a Milano - continua il Corriere dello Sport - un altro giro di festeggiamenti è previsto in occasione dell’ultima sfida casalinga di campionato contro la Lazio, quando verrà consegnata la Coppa da alzare al cielo con annesso spettacolo di intrattenimento per i tifosi presenti sulle tribune (da calendario il 19 maggio). La cena istituzionale, infine, è prevista per la sera stessa o più probabilmente nel giorno successivo e vi prenderanno parte anche gli sponsor e i vip del mondo nerazzurro.