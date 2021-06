Inter, la Fiorentina chiede 20 milioni per Dragowski: possibile uno scambio con Sensi

La Fiorentina ha chiesto 20 milioni di euro all'Inter dopo il primo sondaggio per Bart Dragowski. I nerazzurri vorrebbero provare a intavolare uno scambio per evitare di spendere una cifra così alta per il portiere polacco e i viola sono interessati a Sensi, il quale non conosce ancora il suo futuro al netto di quanto accaduto con Eriksen e alle valutazioni che farà in ritiro Simone Inzaghi. Oltre all'ex Sassuolo però, la Fiorentina l'estate scorsa era interessata anche a Vanheusden, che rientra dall'ultimo prestito all'estero. Anche Radu, portiere chiuso dall'eventuale arrivo di Dragowski, potrebbe essere un buon nome magari anche solo per abbassare le pretese di Commisso. A riportarlo è Tuttosport.