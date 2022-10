Inter, la Fiorentina vittima preferita di Calhanoglu: 4 gol, tutti con la maglia del Milan

La nuova vita da regista, che magari terminerà col rientro di Brozovic o magari no, procede a gonfie vele per Hakan Çalhanoğlu. Il turco dell'Inter conta di continuare il suo momento magico anche nel prossimo confronto di campionato, che lo vedrà opposto alla sua vittima preferita: contro la Fiorentina, in dieci presenze, già quattro gol e quattro assist. Le marcature sono arrivate tutte con la maglia del Milan: ora Inzaghi aspetta la prima gioia in nerazzurro.