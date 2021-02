Inter, la Premier voleva Skriniar ma Conte l'ha blindato e ora è indispensabile

Una delle prime richieste di Antonio Conte per arrivare alla "pace" di Villa Bellini fu quella di trattenere Milan Skriniar e di cedere Godin. Il difensore sembrava in bilico, con il Tottenham di Mourinho pronto a portarlo in Inghilterra, ma l'ex ct si oppose fortemente e a posteriori è evidente che la sua decisione sia stata più che giusta. Il rendimento nelle 23 partite da titolare disputate su 24 a disposizione è indispensabile per la squadra nerazzurra e Conte si gode questa scelta azzeccata. La Premier League può attendere, ora c'è da vincere uno scudetto con l'Inter. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.