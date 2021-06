Inter, la stagione di Inzaghi è già iniziata. Riunioni in videocall e contatti con i giocatori

Simone Inzaghi si sta godendo le ultime settimane di relax a Borgo Egnazia, in provincia di Brinidisi, prima di gettarsi nella nuova avventura nerazzurra. Il tecnico è in costante contatto con i dirigenti interisti - riporta La Gazzetta dello Sport -, al telefono o tramite Zoom. Da loro ha ottenuto conforto e rassicurazioni dopo lo sgomento per il grave malore che ha colpito Eriksen. Contatti quotidiani, come quelli del piacentino con i suoi giocatori: Simone ha rivolto i propri complimenti a Skriniar dopo il gol alla Polonia, e ha incontrato personalmente Ranocchia, che - guarda caso - ha deciso di rinnovare.