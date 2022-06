Inter, la strategia per arrivare a Lukaku: prestito oneroso può arrivare a 10-12 milioni

L'Inter studia le mosse per arrivare a convincere il Chelsea a cedere, in prestito Romelu Lukaku e nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra il giocatore, tramite il suo legale, e i Blues dove verrà battuta la strada del prestito oneroso, ma non alle cifre ipotizzate dal club inglese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Chelsea ha abbassato le sue richieste da 25 a 20 milioni, per cedere il centravanti per 12 mesi, ma per l'Inter sono decisamente troppi. I nerazzurri metteranno sul piatto un prestito oneroso di 5 milioni (proposta iniziale che non può arrivare oltre i 10-12), con l'affare che deve essere chiuso entro il 30 giugno, per sfruttare i vantaggi del Decreto Crescita per lo stipendio di Lukaku: almeno 7-8 milioni più bonus che al lordo sono circa 10-11,5.