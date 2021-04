Inter, la Top 11 di Radu: "Zenga in porta, davanti Figo, Sneijder ed Eto'o dietro Ronaldo"

vedi letture

Ionut Radu, secondo portiere dell'Inter, sul profilo Instagram ufficiale del club nerazzurro ha presentato la sua Top 11 della storia della Beneamata. "In porta sarei indeciso tra Zenga e Julio Cesar, ma Zenga ha il record di presenze quindi scelgo lui. Nella linea a quattro dico Maicon, Chivu, Materazzi, Zanetti perché per me a quei tempi formavano il miglior reparto difensivo. Cambiasso e Stankovic davanti alla difesa visto che hanno vinto il Triplete e facevano bene entrambe le fasi. Trequartisti Figo, Sneijder ed Eto'o. Ho scelto loro perché loro tre insieme sarebbero stati eccezionali. Per la punta è una scelta difficile tra Ronaldo e Milito, ma Ronaldo ha vinto il Pallone d'Oro quindi opto per lui. E poi invidio la nonchalance che aveva in campo che era unica, avrei bisogno della sua tecnica per saltare l'attaccante avversario quando questo mi pressa.".