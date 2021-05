Inter, Lautaro a Libero: "L'accordo per il rinnovo si troverà. Barça? Per fortuna sono rimasto"

"L'accordo per il rinnovo si troverà. Barça? Per fortuna sono rimasto". Queste le parole di Lautaro Martinez a Libero nell'edizione odierna. L'argentino ha ammesso come ci sia stata la possibilità concreta di giocare in blaugrana, ma anche che la scelta giusta sia stata quella di rimanere. A precisa domanda sul Real Madrid ha poi dichiarato: "Non so niente. Ho visto che è uscita questa cosa, ma mi sto godendo il momento e non penso a nulla. Vogliamo finire bene. Stiamo lavorando con la proprietà al rinnovo ed il mio procuratore parla con i dirigenti. Io sono tranquillo, l'accordo si troverà e sono contento di far parte di questo progetto".